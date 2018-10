The Mule: Clint Eastwood in fuga nel nuovo poster del film

Warner Bros. Pictures ha diffuso un nuovo poster ufficiale di The Mule, atteso film di Clint Eastwood che fa nuovamente squadra con Bradley Cooper dopo il successo di American Sniper. Potete trovare il poster in calce alla notizia.

Nel film Eastwood interpreta Earl Stone, un uomo di 80 anni solo, al verde e alle prese con il fallimento della sua attività a cui viene offerto un lavoro con una mansione molto semplice: guidare. La semplicità del tipo di lavoro contrasta con ciò che a Earl è richiesto di fare: trasportare droga per un cartello messicano. L'uomo svolge in maniera così diligente il proprio lavoro che i viaggi iniziano a crescere velocemente. La situazione attira però l'agente della DEA, Colin Bates e di un altro corriere. Una volta risolti i problemi economici Earl è tormentato dagli errori del passato e inizia a chiedersi se riuscirà a porvi rimedio prima di fare i conti con le forze dell'ordine.

Il grande Eastwood dirige su una sceneggiatura di Nick Schenk, ispirata all'articolo del New York Times Magazine “The Sinaloa Cartels’ 90-Year-Old Drug Mule” scritto da Sam Dolnick.

Nel cast del film troviamo anche Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest e Andy Garcia, insieme a Alison Eastwood, Taissa Farmiga, Ignacio Serricchio e Loren Dean, Eugene Cordero.

La data d’uscita statunitense è stata fissata dalla Warner il prossimo 14 dicembre, in piena stagione dei premi. Chissà se non ci scappi pure qualche nomination per il buon vecchio Clint; l’ultima nomination a miglior regista agli Oscar risale al 2015 per American Sniper mentre nel 2017 venne candidato ai David di Donatello per Sully.