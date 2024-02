The Movie Critic: anche Tom Cruise nell'ultimo film di Quentin Tarantino?

Dopo la notizia del casting di Brad Pitt in The Movie Critic, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni in merito all'attesissimo e misterioso decimo e ultimo film della carriera di Quentin Tarantino, che a quanto pare potrebbe includere anche Tom Cruise.

Secondo il noto insider Jeff Sneider, infatti, pare che esista la possibilità di un'apparizione di Tom Cruise in The Movie Critic, lungometraggio finale scritto e diretto da Quentin Tarantino le cui riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane in vista di un'uscita nel 2025: il rapporto afferma che Tom Cruise dovrebbe fare un cameo o avere una sorta di piccolo ruolo in The Movie Critic, sulla scia di quello di Al Pacino in C'era una volta a Hollywood, e che per collaborare con il regista starebbe attualmente cambiando il suo programma per terminare le riprese di Mission: Impossible 8.

Sebbene la partecipazione della star di Top Gun: Maverick in The Movie Critic attualmente non sia in alcun modo confermata, la sola possibilità che Tom Cruise appaia nell'ultimo film di Quentin Tarantino delizierà sicuramente i fan di entrambe le leggendarie figure del cinema mondiale. Del resto The Movie Critic si preannuncia il film più ambizioso di sempre per l'autore di Pulp Fiction e Bastardi senza gloria, che in passato ha sempre potuto vantare di cast incredibili ma che per il film del suo addio al cinema potrebbe voler letteralmente strafare.

Tra i nomi che circolano per il cast, infatti, ci sono anche quelli di Leonardo DiCaprio, John Travolta, Kurt Russell e Bruce Willis.