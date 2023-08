The Movie Critic: Tarantino vuole Bruce Willis per omaggiarlo e noi stiamo già piangendo

Oltre ad aver reclutato Samuel L Jackson per The Movie Critic, il decimo e ultimo film della sua carriera, Quentin Tarantino vorrebbe anche Bruce Willis per il suo nuovo film attualmente in lavorazione.

Secondo The Express, Tarantino sta cercando di ottenere un cameo di Bruce Willis in The Movie Critic, anche se presumibilmente ha un piano di riserva pronto nel caso in cui ciò non dovesse essere possibile. Secondo una fonte anonima che ha parlato con la pubblicazione: "Quentin non si è ancora avvicinato alla famiglia di Bruce e si rimetterà totalmente alle loro volontà, è pronto a prendersi un no come risposta se gli diranno che l'attore è troppo malato per partecipare al film. In tal caso, il suo obiettivo è inserire nel film una breve clip di uno dei tanti film precedenti di Bruce, solo per rendergli omaggio".

Un portavoce della famiglia di Bruce Willis ha rifiutato di commentare la notizia. La fonte ha aggiunto: "Quentin vuole rendergli omaggio con un rapido cameo per permettergli di salutare i suoi tantissimi fan dal grande schermo, il mondo a cui appartiene."

Gli ultimi film di Bruce Willis usciti al cinema risalgono al 2019, Glass e Motherless Brooklyn, e da allora l'attore - a cui è stato diagnosticata una demenza frontotemporale in seguito a problemi di afasia - è comparso solo in molti film direct-to-video, l'ultimo dei quali, Assassin, è uscito il 31 marzo. Il cameo in un film attesissimo e già di per sé storico come The Movie Critic renderebbe certamente giustizia alla carriera di una delle più grandi star del cinema action di sempre.

Attualmente, The Movie Critic non ha ancora una data d'uscita ma vi terremo aggiornati.