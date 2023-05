The Movie Critic, Tarantino vs blockbuster con Ryan Reynolds: 'Non so che film sono'

L'uscita di un nuovo film di Quentin Tarantino è sempre un grande evento per i cinefili ma sicuramente l'arrivo di The Movie Critic avrà un sapore dolce amaro poichè segnerà la fine della carriera al cinema del regista. Nonostante ciò, sembra che per Tarantino sia momento giusto per mollare.

Il regista ha parlato durante il Festival di Cannes della sua decisione e del modo in cui, secondo lui, sia il momento perfetto per mollare. Non sappiamo se il regista si dedicherà ad altri tipi di progetti ma al momento il cinema sembra essere ufficialmente archiviato. "È solo ora di finire. Mi piace l'idea di vincere", ha spiegato.

“Mi piace l'idea di dare il massimo per 30 anni e poi dire: 'OK, basta.' E non mi piace lavorare con rendimenti decrescenti. E voglio dire, ora è un buon momento perché voglio dire, cos'è ancora un film comunque? È solo qualcosa che mostrano su Apple? Sarebbero rendimenti decrescenti”, Tarantino ha mostrato in maniera chiara la sua avversione nei confronti delle piattaforme streaming e della produzione cinematografica sempre più "velocizzata". A quanto pare The Movie Critic sarà ispirato ad un critico di una rivista porno.

Tarantino ha fatto riferimento diretto a Netflix e hai prodotti realizzati con protagonista Ryan Reynolds usciti negli ultimi anni. "Non so cosa siano quei film. Non li ho mai visti. Hai? Non ho mai parlato con l'agente di Ryan Reynolds, ma il suo agente ha detto: "Beh, è ​​costato 50 milioni di dollari". Bene, è un bene per lui che sta facendo così tanti soldi. Ma quei film non esistono nello zeitgeist. È quasi come se non esistessero nemmeno" ha concluso il regista.

Le prime anticipazioni su The Movie Critic parlando di un film che ripercorrerà le atmosfere degli anni '70.