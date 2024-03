The Movie Critic: Shane Gillis sarà il protagonista del film di Quentin Tarantino?

Dopo le indiscrezioni su un possibile ruolo di Tom Cruise nel cast di The Movie Critic, in queste ore si è tornato a parlare del decimo e ultimo film di Quentin Tarantino, le cui riprese dovrebbero partire nei prossimi mesi.

Stando a quanto riportato in queste ore dal noto giornalista Jeff Sneider, infatti, il famoso comico e cabarettista Shane Gillis potrebbe essere il protagonista di The Movie Critic: lo scooper non fornisce ulteriori dettagli in merito, né fa sapere se le sue fonti hanno parlato di una firma del contratto o solo di trattative attualmente in corso, ma ricordiamo che in precedenza per il ruolo del protagonista - ovvero il 'movie critic' che sarà al centro del racconto e al quale il titolo del film fa riferimento - era stato fatto il nome di Paul Walter Hauser, star di Richard Jewell di Clint Eastwood. Tuttavia ciò accadeva nel settembre 2023, quando si parlò di un'offerta arrivata addirittura prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood, dunque da allora le cose potrebbero essere cambiate.

Ricordiamo che The Movie Critic sarà ambientato nel 1977, e sebbene non ci siano ancora dettagli precisi riguardo alla trama, lo stesso Tarantino ha confermato che la storia seguirà un critico cinematografico fittizio che lavora per una rivista porno e scrive recensioni di film di serie b e c, un individuo che il regista ha descritto come 'un Travis Bickle di Taxi Driver se fosse un critico cinematografico'.

Ad oggi l'unico membro del cast certo per The Movie Critic è Brad Pitt, come segnalato in esclusiva da Deadline a febbraio scorso.