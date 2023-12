The Movie Critic: rinviate le riprese dell'ultimo film di Quentin Tarantino?

Nuovi aggiornamenti su The Movie Critic, quello che per stessa ammissione del regista sarà l'ultimo film di Quentin Tarantino: dopo che le ultime indiscrezioni avevano parlato di un possibile ruolo nel cast per Leonardo DiCaprio, le più recenti novità riguardano la partenza delle riprese.

Secondo il noto portale World of Reel, che può vantare diversi contatti di prima mano con il mondo di Hollywood, le riprese di The Movie Critic sono state rinviate: come riportato negli scorsi mesi la produzione del decimo e ultimo film di Quentin Tarantino era già pronta per iniziare i lavori sul set a settembre 2023, ma gli scioperi del sindacato SAG-AFTRA hanno rallentato terribilmente il processo di casting e in base alle fonti di World of Reel il programma di produzione del film ora è 'completamente deragliato', con alcuni attori che avrebbero dovuto far parte del film, per lo più ruoli secondari, che hanno dovuto abbandonare il progetto.

Per il momento non esisterebbe una data fissa per l'inizio delle riprese, ma i lavori dovrebbero partire nel corso di una generica 'prima parte del 2024': “Non hanno fretta o cose del genere, QT si sta prendendo il suo tempo e inizierà a girare quando tutto sarà pronto”, ha dichiarato la fonte del portale.

Sebbene non sia stato ancora annunciato il cast ufficiale di The Movie Critic, a causa dello sciopero del SAG-AFTRA, i nomi che circolano intorno alla produzione sono del calibro di Kurt Russell, Samuel L. Jackson, John Travolta, Leonardo DiCaprio e Paul Walter Hauser: la storia sarà ambientata nella Los Angeles del 1977 e seguirà le avventure (o disavventure) di un personaggio descritto da Tarantino come “Travis Bickle di Taxi Driver se fosse un critico cinematografico”, un individuo losco e solitario che per guadagnare scrive recensioni di film per una rivista porno underground.