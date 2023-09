The Movie Critic, Quentin Tarantino ha offerto il ruolo di protagonista a Paul Hauser?

Chi saranno gli attori di The Movie Critic, l'ultimo film scritto e diretto da Quentin Tarantino? Ancora non si hanno certezze, ma le ultime indiscrezioni puntano in direzione di Paul Walter Hauser.

Secondo quanto riportato dal portale World of Reel, infatti, la star di Black Bird e Richard Jewell si sarebbe incontrata con l'autore di Bastardi senza gloria e C'era una volta a Hollywood prima dell'inizio degli scioperi WGA e SAG: in base alle indiscrezioni, Tarantino avrebbe offerto a Paul Hauser il ruolo di protagonista di The Movie Critic, ma non è chiaro se l'accordo sia stato o meno firmato prima degli scioperi o se le trattative siano state messe in pausa per riprendere quando l'industria di Hollywood sarà tornata alla normalità.

Ricordiamo che The Movie Critic sarà ambientato nel 1977, e sebbene non ci siano dettagli riguardo alla trama sappiamo che racconterà la storia di un critico cinematografico di film di serie b e c: Tarantino ha confermato che, contrariamente a quanto riportato in precedenza, il protagonista non sarà una persona realmente esistita, e c'è una buona possibilità che alla fine al centro del film ci sarà il critico cinematografico Jim Sheldon, un personaggio inventato da Tarantino per il sito web del suo cinema New Beverly, con sede a Los Angeles: lo stesso Tarantino ha più volte scritto recensioni di film sul sito usando lo pseudonimo di Sheldon, descritto dall'autore come 'un Travis Bickle se fosse un critico cinematografico'. La sceneggiatura di The Movie Critic è stata completata, quindi ci si aspetta che una volta finiti gli scioperi la produzione entrerà nel vivo, con un inizio di riprese stimato alla prima metà del 2024.

Nell'attesa, recuperate tutti i film di Quentin Tarantino.