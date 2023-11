The Movie Critic, Quentin Tarantino ha offerto un ruolo a Leonardo DiCaprio?

Continuano le indiscrezioni sull'ultimo film di Quentin Tarantino The Movie Critic, il cui cast a quanto pare potrebbe includere anche un'altra importante reunion per l'autore: l'amatissima star Leonardo DiCaprio.

Secondo il portale World of Reel e il noto insider Daniel RPK, Quentin Tarantino avrebbe offerto un ruolo di The Movie Critic a Leonardo DiCaprio, e sebbene sia impossibile verificare questa informazione al momento (secondo Richtman non è chiaro se la star abbia accettato l'offerta, e probabilmente se ne saprà di più quando lo sciopero degli attori sarà dichiarato concluso), i fan del regista e dell'attore sono già al settimo cielo per questa eventualità: come saprete, si tratterebbe della terza collaborazione tra Quentin Tarantino e Leonardo DiCaprio, dopo gli acclamati cult Django Unchained e C'era una volta a Hollywood.

Dopo Killers of the flower moon di Martin Scorsese, sarebbe il terzo colpaccio di fila per Leonardo DiCaprio, che dovrebbe assumere il ruolo di protagonista anche nel prossimo film di Paul Thomas Anderson: qualora la star accettasse entrambi i ruoli, allora la sua programmazione sul set dovrà essere studiata al centimetro dai due registi, dato che sia Tarantino che PTA hanno in programma di girare i propri film a Los Angeles nelle settimane successive alla fine degli scioperi. Ricordiamo che Leonardo DiCaprio ha già firmato per The Wager, il prossimo film diretto da Martin Scorsese.

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye.