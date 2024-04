The Movie Critic: quando inizieranno le riprese dell'ultimo film di Quentin Tarantino?

Quando inizieranno le riprese di The Movie Critic? Il decimo e ultimo film della carriera di Quentin Tarantino è per definizione uno dei titoli più attesi del prossimo futuro, e dopo le voci di corridoio sul casting di Tom Cruise cerchiamo di fare il punto della situazione.

Dopo molte speculazioni, e grazie ad un elenco di Production Weekly, sappiamo che le riprese di The Movie Critic inizieranno a Los Angeles questo autunno: ambientato nella California del 1977,il film racconta la storia di un critico cinematografico che scrive recensioni di film per la rivista per adulti “The Popstar Pages". I dettagli finora sono pochissimi, ma alcune voci di corridoio indicano che Jim Sheldon, un critico cinematografico della Hollywood Press attivo negli anni '70, sarà il personaggio principale, mentre altre indiscrezioni parlano del suo collega William Marigold: Tarantino ha ammesso di aver letto con passione questi critici durante la sua infanzia, ma è sempre possibile che il protagonista sarà un personaggio fittizio basato su entrambi.

Si dice che Brad Pitt sarà il protagonista di The Movie Critic, che potrebbe (o meno) essere collegato anche a C'era una volta a Hollywood. Prima e durante gli scioperi del sindacato SAG-AFTRA, per il cast erano emersi anche i nomi di Kurt Russell, Samuel L. Jackson, John Travolta e Bruce Willis, con Tarantino che vorrebbe omaggiare quest'ultimo con un cameo (a patto che le condizioni di salute glielo permettano).

Considerate le tempistiche, è possibile che Tarantino abbia in mente di portare The Movie Critic a Cannes 2025, per puntare magari ad una seconda Palma d'oro dopo quella di Pulp Fiction.

