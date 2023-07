The Movie Critic: Quando esce il prossimo (e ultimo) film di Quentin Tarantino?

Quando uscirà The Movie Critic, il prossimo e ultimo film di Quentin Tarantino? Trattandosi, almeno apparentemente e stando alle ripetute dichiarazioni dell'autore, del capitolo finale della sua leggendaria filmografia, la curiosità da parte del pubblico è davvero tanta.

Ma purtroppo ora come ora le informazioni su The Movie Critic sono davvero scarse e al momento della stesura di questo articolo non si hanno notizie su una possibile data d'uscita del film: l'unica cosa certa è che l'inizio delle riprese era inizialmente previsto per luglio 2023 a Los Angeles, un piano che ovviamente non è stato possibile rispettare a causa degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG attualmente in corso ad Hollywood. Lo slittamento delle riprese è a data da destinarsi, e di conseguenza al momento The Movie Critic non ha una data d'uscita e senza conoscere il piano di lavorazione del film è impossibile prevedere una finestra di distribuzione: un inizio di produzione per luglio 2023 avrebbe anche potuto portare ad un'uscita nella prima parte del 2024, ma ora come ora è più probabile che il film arriverà tra la fine del 2024 e il 2025.

Il precedente film di Tarantino, il cult C'era una volta a Hollywood, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, nel 2019 arrivò d'estate, col debutto a Cannes a maggio, l'uscita USA a luglio e l'uscita italiana a settembre, e portò molto bene con un incasso di quasi 400 milioni in tutto il mondo. Che The Movie Critic possa optare per la stessa finestra di uscita? Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi segnaliamo che Samuel L Jackson farà parte del cast di The Movie Critic, continuando così il suo mitico sodalizio con Quentin Tarantino anche per quest'ultimo film.