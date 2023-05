The Movie Critic, nuove info sul film di Quentin Tarantino: Ricreerà scene degli anni 70

Dopo aver annunciato la morte di Rick Dalton, il mitico attore fittizio interpretato da Leonardo DiCaprio nel suo film C'era una volta a Hollywood, il regista e sceneggiatore Quentin Tarantino è tornato sotto i riflettori in queste ore grazie a nuovi dettagli sul suo ultimo film The Movie Critic.

Il progetto è ancora in gran parte avvolto dal mistero, sebbene le riprese dovrebbero iniziare tra la prossima estate e l'autunno, ma in una recente intervista promozionale il regista e sceneggiatore Paul Schrader potrebbe aver svelato grosse novità su The Movie Critic, che a quanto pare ricreerà alcune scene di una serie di film iconici degli anni '70: "Non so se nel frattempo ha cambiato idea quindi metto le mani avanti, ma circa un mese fa Quentin stava lavorando ad un film, che ha qualcosa a che fare con il cinema negli anni '70. E per questo progetto non solo userà alcune clip di film di quell'epoca ma in alcuni casi rifarà anche determinate scene. Lo dico perché mi ha chiesto se poteva rifare il finale di Rolling Thunder. E io gli ho detto: 'Sì, certo, puoi provarci: mi piacerebbe molto vederti rifare il finale di Rolling Thunder'. Chissà se lo farà davvero o no. Ma da quanto ho capito, il suo nuovo film avrà a che fare con queste cose."



Qualora The Movie Critic dovesse 'rifare' alcuni cult degli anni '70, come anticipato da Schrader, potrebbe rappresentare un vero e proprio sequel spirituale di C'era una volta a Hollywood, che includeva al suo interno tantissime scene di 'film inventati' ma anche 'remake' di scene di alcuni capolavori del passato, come La grande fuga di John Sturges, con Tarantino che immaginava il suo Rick Dalton nel ruolo che fu di Steve McQueen.

Finora, comunque, gli unici dettagli confermati ufficialmente su The Movie Critic riguardando l'ambientazione - Los Angeles, intorno al 1977 - e il protagonista principale - un uomo, contrariamente a quanto riportato inizialmente quando trapelò la voce secondo cui la storia avrebbe ruotato intorno alla figura della critica cinematografica Pauline Kael. Vale la pena di notare che Rolling Thunder e Paul Schrader rappresentano due argomenti preponderanti nel nuovo libro di Quentin Tarantino Cinema Speculation, uscito in Italia qualche mese fa per La nave di Teseo.

Quali sono le vostre aspettative su The Movie Critic? Ditecelo nei commenti.