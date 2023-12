The Movie Critic, Kurt Russell nell'ultimo film di Quentin Tarantino? Parla la star

Come riportato nelle scorse settimane, Kurt Russell parrebbe essere in lizza per un ruolo in The Movie Critic, il decimo e ultimo film della carriera di Quentin Tarantino, e in queste ore la star de La cosa e Fuga da Los Angeles ha rotto il silenzio su queste indiscrezioni.

In una recente intervista con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused, l'attore è rimasto più vago possibile senza confermare né smentire nulla, dicendosi però assolutamente disponibile a recitare in The Movie Critic:

"Non ne ho idea, non lo so mai quando si tratta di Quentin. Lui semplicemente chiama o fa chiamare qualcuno del suo staff e dice ciao, come stai, ci sei?, e tu interrompi quello che stavi facendo a vai a lavorare per lui. Adoro lavorare con lui e ricordo che molto tempo fa, quando abbiamo realizzato Death Proof per Grindhouse, mi disse: 'Sai, farò dieci film e poi mi ritirerò. Quando avrò 60 anni avrò praticamente finito.' Abbiamo avuto una lunga conversazione in proposito che fu molto interessante, quindi immagino che si stia attenendo a questa sua filosofia. Da allora ne ha parlato diverse volte e penso che il suo ragionamento sia giusto. Se mi vuole con lui per quest'ultima avventura io ci sarò, non mi interessa in che ruolo. Voglio dire, è semplicemente una persona divertente con cui lavorare".

Se l'attore dovesse far parte del cast di The Movie Critic, sarebbe la quarta collaborazione tra Kurt Russell e Quentin Tarantino dopo Death Proof, The Hateful Eight e C'era una volta a Hollywood. Ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, le riprese di The Movie Critic sarebbero state rinviate: il film non ha ancora una data d'uscita.