The Movie Critic: Kurt Russell nel cast di Quentin Tarantino per il quarto film insieme?

Stando alle ultime indiscrezioni, dopo le voci sul casting di John Travolta, l'attesissimo e misterioso decimo e ultimo film di Quentin Tarantino, intitolato The Movie Critic, avrebbe trovato un ruolo anche per il mitico Kurt Russell.

A riportarlo, in queste ore, è stato il famoso insider e scooper Jeff Sneider, che durante l'ultima puntata del suo noto podcast Happy Sad Confused ha dichiarato che la star di Death Proof e The Hateful Eight Kurt Russell farà parte del cast di The Movie Critic, decima opera della filmografia di Quentin Tarantino che, come più volte ribadito dallo stesso autore, dovrebbe rappresentare il suo addio al cinema. Al momento, chiaramente, è impossibile averne la certezza ufficiale, dato che a causa dello sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA ogni annuncio relativo ai casting dei nuovi film in fase di pre-produzione è attualmente in stallo, ma Sneider è certo che Quentin Tarantino e Kurt Russell hanno già trovato l'accordo dietro le quinte: se confermato, tra i due artisti sarebbe la quarta collaborazione (e la terza consecutiva), dopo i già citati Death Proof e The Hateful Eight e il nono film tarantiniano C'era una volta a Hollywood.

Il nome di Kurt Russell può dunque essere aggiunto alla lista degli attori già vociferati per The Movie Critic, come Samuel L. Jackson, John Travolta, Paul Walter Hauser e addirittura Bruce Willis, che Tarantino vorrebbe in un cameo per celebrarne la carriera. Il film, ambientato nel 1977, avrebbe dovuto iniziare i lavori quest'estate, poi questo autunno, ma gli scioperi hanno ritardato i piani: il mese scorso, Tarantino ha ricevuto un incentivo fiscale dallo stato della California per girare The Movie Critic a Los Angeles.

Nulla si sa sulla trama al momento, ma l'autore, lo ricordiamo, ha descritto il protagonista di The Movie Critic come 'un mix tra Travis Bickle di Taxi Driver e un critico cinematografico', un individuo solitario e isolato che si arrabatta come recensore di film per una rivista porno underground.