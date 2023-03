The Movie Critic: e se il suo ultimo film riunisse il famoso Tarantino Cinematic Universe?

Quentin Tarantino è tornato con il suo nuovo libro Cinema Speculation, arrivato in Italia in questi giorni grazie a La nave di Teseo, ma il mitico regista è già a lavoro sul suo decimo e ultimo film The Movie Critic.

Secondo le primissime indiscrezioni, The Movie Critic presenterà una protagonista femminile (stando ai rumor, l'autore vorrebbe Cate Blanchett nel ruolo principale) e sarà una critica/satira dell'attuale panorama cinematografico. La trama, sconosciuta, sarà ambientata nella Los Angeles degli anni '70, con la protagonista che potrebbe essere basata su Pauline Kael, un'influente critica cinematografica che ha acquisito notorietà negli anni '70 - ma considerata la propensione del regista ad usare persone realmente esistite come suoi personaggi, nessuno si sorprenderà se alla fine la protagonista della storia sarà una versione romanzata della stessa Kael... il che sarebbe perfetto per legare insieme il famoso Universo Cinematografico di Quentin Tarantino.

Non tutti lo sanno, ma la filmografia di Tarantino è divisa in due 'sezioni': ci sono 'i film veri' e 'i film nei film'. Del primo gruppo fanno parte le storie che accadono 'realmente' nell'Universo Cinematografico dell'autore, ovvero Le iene, Pulp Fiction, Bastardi senza gloria, Django Unchained, The Hateful Eight e C'era una volta a Hollywood, che insieme formano una 'realtà tarantiniana' in cui sia i personaggi basati su persone reali sia quelli immaginari interagiscono (in alcuni casi, può accadere che i protagonisti di un film ambientato nel passato siano gli antenati dei protagonisti dei film ambientati nel presente). Di questo gruppo di film fa parte anche True Romance, film di scritto da Tarantino e diretto da Tony Scott.

La sezione dedicata ai 'film nei film', invece, include quei film che esistono solo nell'universo dei 'film veri', ovvero i titoli che i protagonisti dell'universo tarantiniano andrebbero a vedere nei cinema della loro realtà: ad esempio, Vincent Vega e Mia Wallace potrebbero decidere di andare al cinema per vedere From Dusk Till Dawn, Kill Bill, Planet Terror e Death Proof. In parole povere, sono essenzialmente dei film di fantasia all'interno dell'universo cinematografico principale (una teoria suggerisce che Django Unchained sia ambientato nell'universo del film nel film e che Rick Dalton sia l'interprete dello schiavista Calvin Candie, ma non è mai stata confermata da Tarantino).

Da quest'ottica, The Movie Critic potrebbe legare insieme tutti i film di Tarantino, con la giovane critica cinematografica protagonista che permetterebbe all'autore di offrire un quadro generale del suo universo narrativo a dir poco unico. Di certo per i tarantiniani di ferro rappresenterebbe un grande epilogo per la carriera di uno degli autori più distintivi degli ultimi trent'anni.