The Movie Critic, il film di Tarantino sarà ispirato a un critico di una rivista porno

Parliamoci chiaro: conosciamo tutti Quentin Tarantino. Vi stupireste davvero se vi dicessimo che il suo prossimo film, The Movie Critic, sarà incentrato su un critico cinematografico ispirato a un giornalista attivo su una rivista porno di mezzo secolo fa? Bene, perché è esattamente ciò che vi stiamo dicendo.

Dopo averci confermato che The Movie Critic non sarà una storia di vendetta, infatti, il regista di Pulp Fiction ci ha svelato alcuni dettagli aggiuntivi su quello che secondo alcuni potrebbe essere la sua ultima opera: "Penso che fosse davvero un ottimo critico. Le sue recensioni erano una via di mezzo tra Howard Stern e ciò che sarebbe Travis Bickle se facesse il critico cinematografico" ha spiegato Tarantino.

Il regista ha poi aggiunto: "Scriveva come se avesse 55 anni, ma in realtà era solo nei suoi 30. Morì sul finire dei suoi 30 anni, non è mai stato chiaro il come ma ho fatto alcune ricerche e credo sia stato per complicazioni dovute all'alcolismo. [...] Le critiche delle riviste porno erano davvero, davvero divertenti. Lui era molto diretto. Insultava, usava epiteti razzisti. Ma quella mer*a era davvero divertente". Insomma, un personaggio perfetto per un film di Tarantino! L'autore di Kill Bill, comunque, potrebbe presto dire addio al grande schermo: nel futuro del nostro Quentin potrebbe esserci la TV.