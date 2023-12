The Movie Critic sarà il film più ambizioso di Tarantino: includerà remake di film anni 70

In attesa di capire quando inizieranno le riprese di The Movie Critic, in queste ore sono emerse nuove informazioni sull'attesissimo decimo e ultimo film scritto e diretto dal regista di culto Quentin Tarantino.

Stando a quanto rivelato dal regista Paul Schrader, in queste ore al centro di un'intervista con la rivista francese Le Monde, Tarantino ha in programma di realizzare i remake di alcune scene chiave del cinema anni '70, che verranno poi inserite nella storia di The Movie Critic. L'autore di Taxi Driver, Hardcore e Cat People ne aveva già parlato alcuni mesi fa, ma con Le Monde ha offerto nuovi dettagli sulla cosa: “Quentin inserirà estratti di film degli anni '70 in The Movie Critic" ha dichiarato Paul Schrader. "E realizzerà anche le sue versioni dei film di quell'epoca. Mi ha chiesto il permesso di girare il finale di Rolling Thunder di John Flynn, così come lo avevo scritto nella sceneggiatura originale, prima che fosse completamente riscritto e annacquato da altri."

Al momento non sappiamo molto di The Movie Critic, ma i commenti di Schrader ci portano più o meno a credere che il recente libro di Tarantino, "Cinema Speculation", sarà un'ispirazione per il suo decimo e ultimo film: nel volume, infatti, Tarantino parla a lungo di Rolling Thunder, e analizza il cinema degli anni '70 in generale. Quello che sappiamo per certo è che The Movie Critic è ambientato a Los Angeles, intorno al 1977, e il protagonista principale è “Travis Bickle se fosse un critico cinematografico”.

