The Movie Critic, nuovi dettagli sul film di Tarantino: Cate Blanchett protagonista?

Durante una presentazione per il suo nuovo libro Cinema Speculation al Grand Rex Theatre di Parigi, il regista e sceneggiatore Quentin Tarantino ha avuto modo di fornire qualche ulteriore dettaglio sul suo decimo e ultimo film The Movie Critic.

Il regista ha confermato le precedenti indiscrezioni secondo le quali il film sarebbe stato ambientato negli anni '70 (il decennio che Tarantino ha analizzato nel libro Cinema Speculation, in larga parte dedicato alla corrente della New Hollywood), specificando però che la storia di The Movie Critic avrà luogo nel 1977, l'anno di uscita di Star Wars di George Lucas e Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg. Inoltre, l'autore ha chiarito che il film non avrà per protagonista Pauline Kael, celebre critica cinematografica molto influente proprio in quegli anni, come invece ipotizzato al momento dell'annuncio del film: non è chiaro chi sarà il 'Movie Critic' del titolo, né se sarà una persona realmente esistita, un personaggio di finzione oppure Tarantino stesso (o almeno un suo alter-ego).

Ricordiamo che le riprese di The Movie Critic avranno luogo a Los Angeles e partiranno nel corso dell'estate. Al momento non ci sono indicazioni sul cast, sebbene voci di corridoio degli ultimi giorni abbiano suggerito che Tarantino vorrebbe Cate Blanchett per il ruolo principale - indiscrezione tutt'altro che confermata.

