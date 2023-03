The Movie Critic sarà il decimo film di Quentin Tarantino! In autunno via alla produzione

Del decimo film di Quentin Tarantino si parla da anni come fosse una qualche strana creatura leggendaria: il regista di Pulp Fiction e C'era una Volta a Hollywood ha più volte lasciato intendere di voler chiudere la sua carriera in tale occasione, ragion per cui questo The Movie Critic potrebbe effettivamente rappresentare il suo canto del cigno.

Nonostante sia impegnato nella realizzazione di una serie TV, infatti, il buon Quentin ha finalmente cominciato a mettere le carte in tavola per quanto riguarda la sua decima scorribanda sul grande schermo: stando a quanto si legge in queste ore, dunque, s'intitolerebbe proprio The Movie Critic lo script sul quale il regista di Kill Bill starebbe lavorando.

I dettagli sulla trama non sono ovviamente ancora stati resi noti, ma voci sempre più insistenti parlano di un film ambientato nei tardi anni '70 e incentrato su una protagonista femminile: possibile, secondo i ben informati, che la figura di riferimento sia quella di Pauline Kael, celebre critica cinematografica per la quale lo stesso Tarantino ha più volte espresso grande ammirazione.

La produzione di The Movie Critic dovrebbe partire il prossimo autunno, con Sony grande favorita per occuparsi della distribuzione. Sarà davvero l'ultimo giro di giostra di Quentin Tarantino, o magari lo vedremo prima o poi far ritorno per quel film Marvel che ha già ammesso di voler dirigere? Ai posteri l'ardua sentenza.