The Movie Critic: chi saranno gli attori dell'ultimo film di Tarantino?

Dopo aver guardato al passato riassumendo la sua carriera in un articolo dedicato a tutti i film di Quentin Tarantino dal peggiore al migliore, torniamo a rivolgere il nostro sguardo al futuro in vista della decima e ultima fatica dell'autore, l'attesissimo The Movie Critic.

Nello specifico già oggi, sebbene l'inizio delle riprese sia ancora lontano a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori dei sindacati WGA e SAG attualmente in corso a Hollywood, molti fan del mondo tarantiniano si domandano: chi saranno gli attori di The Movie Critic? Ebbene questa domanda, al momento, non può avere una risposta, o per lo meno non una risposta completa.

Come saprete i film di Tarantino sono da sempre caratterizzati da cast imponenti e costellati da star più o meno note, se non addirittura celeberrime in qualche caso, e ci si aspetta che The Movie Critic rispetti questa tradizione e anche di più, considerato che l'autore ha più volte ribadito che il suo decimo lungometraggio rappresenterà anche il suo addio al mondo del cinema. Tuttavia, mentre la produzione, prevista originariamente per quest'estate, deve ancora mettersi in moto, nelle ultime settimane qualche indiscrezione sul cast di The Movie Critic ha iniziato a circolare online.

Ad esempio, è stato riportato che Samuel L Jackson farà parte del cast di The Movie Critic, col nome di Cate Blanchett che è stato associato al progetto quando inizialmente si pensava che la protagonista della storia sarebbe stata donna (ma non si può escludere che l'attrice non possa avere comunque un ruolo nel film, considerato che le storie tarantiniane hanno sempre un afflato da ensemble). Infine, proprio in questi giorni è stato anticipato che Quentin Tarantino vuole assolutamente un cameo di Bruce Willis in The Movie Critic per omaggiare la sua carriera: secondo i rumor, qualora le condizioni di salute dell'attore dovessero rendere impossibile la sua partecipazione al film, l'autore sarebbe comunque disposto ad inserire nella storia una sequenza composta da materiale d'archivio.

Al momento The Movie Critic non ha ancora una data d'uscita, restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.