The Movie Critic, Brad Pitt nel cast del film: è un sequel di C'era una volta a Hollywood?

Non c'è due senza tre: in queste ore Deadline ha confermato in esclusiva che, dopo Bastardi senza gloria e C'era una volta a Hollywood, Brad Pitt collaborerà nuovamente con Quentin Tarantino per The Movie Critic, decimo e ultimo film della carriera dell'acclamato regista.

Al momento non è chiaro se Brad Pitt interpreterà il personaggio del titolo, ma Deadline suppone che l'attore di Babylon sarà il protagonista del film, dopo aver vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per C'era una volta a Hollywood del 2019. Il magazine suppone anche che c'è la possibilità che Brad Pitt torni ad interpretare Cliff Booth, il personaggio di C'era una volta a Hollywood, qualche anno dopo gli eventi di quel film. In precedenza, lo ricordiamo, si era parlato anche di un possibile coinvolgimento di Leonardo DiCaprio.

Deadline ha inoltre riferito che la Sony Pictures, che ha distribuito l'acclamato nono film tarantiniano, tornerà per produrre e distribuire anche The Movie Critic, con Stacey Sher come produttore e con un'uscita prevista per il 2025. Infine, pare che negli ultimi mesi Tarantino avrebbe apportato diversi accorgimenti alla sceneggiatura originale di The Movie Critic, sulla quale i dettagli sono abbastanza scarsi: al momento sappiamo solo che la storia sarà ambientata nella California del 1977, e seguirà lo scalcagnato critico cinematografico di una rivista porno di Los Angeles descritto come 'un Travis Bickle armato di carta e penna' (Travis Bickle è il protagonista sociopatico di Taxi Driver).

Che Cliff Booth, dopo la carriera da stunt, abbia deciso di dedicarsi alla critica cinematografica? Il romanzo di C'era una volta a Hollywood descrive nel dettaglio la sua passione per il cinema, e l'idea di Deadline - per quanto non confermata - sembra certamente suggestiva.