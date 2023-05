The Movers, quattro new entry nel cast del thriller soprannaturale: ecco di chi si tratta

Quattro new entry si aggiungono al cast di The Movers, thriller soprannaturale scritto e diretto da Giorgio Serafini. Di chi si tratta? Ci riferiamo a Jena Malone, Terrence Howard, Tom Everett Scott e Christopher Lloyd, la cui carriera è divisa tra film d'autore e grandi blockbuster.

Malone viene ricordata per svariati prodotti cinematografici (Donnie Darko, Orgoglio e pregiudizio, Into the Wild) e televisivi (Il giovane Hitler, Hatfields & McCoys, Too Old to Die Young), e lo stesso vale per Howard: oltre a pellicole quali Red Tails, On the Roas e Sabotage, ricordiamo il primo film MCU Iron Man. Era il maggio 2020 quando Terrence Howard di Iron Man ricordò il tradimento di Robert Downey Jr.

Thomas "Tom" Everett Scott è divenuto famoso per il ruolo di Guy Patterson in Music Graffiti e quello del retective Russel Clarke in Southland, mentre Lloyd ha una carriera smisurata: tra le sue partecipazioni, si annoverano oltre cento film (l'ultimo dei quali è Prossima fermata: Natale, diretto da Dustin Rikert) e ottanta serie TV (The Mandalorian, episodio 3x06). Per approfondire la sua illustre carriera, ecco i migliori film di Christopher Lloyd oltre Ritorno al futuro.

"Siamo entusiasti di riunire un cast e una troupe dal talento così grande per The Movers" ha dichiarato Serafini. "The Movers è un thriller soprannaturale pieno di paranoia, in costante movimento. Inquietante dall'inizio alla fine, ha un'azione dettata dal contro alla rovescia". Stando alla sinossi, il film è incentrato su una famiglia che si trasferisce un quartiere apparentemente tranquillo, ma in realtà nasconde più di una minaccia... Tra angeli ingannevoli e demoni compassionevoli, la famiglia sarà costretta a trovare disperatamente una via d'uscita.

La data d'uscita di The Movers è ancora ignota.