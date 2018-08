The Mountain, Jeff Goldblum e Tye Sheridan nelle prime foto ufficiali del film di Alverson

Indiewire riporta oggi in esclusiva le prime immagini ufficiali e un poster di The Mountain, nuova opera del regista Rick Alverson (Entertainment, The Comedy) che vede protagonisti Jeff Goldblum (Thor: Ragnarok) e Tye Sheridan (Ready Player One).

La storia di The Mountain segue il rapporto tra un lobotomista di professione (Goldblum) e un ragazzo (Sheridan) che ha perso entrambi i genitori, vedendo la madre venire lobotomizzata. Tutti i lavori di Alverson sono contraddistinti da un senso di malinconia e inquietudine derivante da un'atmosfera carica di strangeness, davvero molto preponderante.



Sulla trama, Goldblum ha rivelato: "Il mio personaggio si porterà dietro questo ragazzo in un viaggio verso il Pacifico nord-occidentale. Non ha genitori e il dottore che interpreto ha lobotomizzato sua madre, così decide di prenderlo sotto la sua ala protettrice e gli faccio scattare delle foto del mio lavoro". Una trama che appare molto intima e particolare, come d'altronde già sottolineato. Sicuramente un progetto curioso con due grandi interpreti a completarlo.



The Mountain vede nel cast anche Denis Levant, Hannah Gross e Udo Kier. Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale ma verrà presentato in anteprima mondiale alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, in programma al Lido dal 29 agosto al 8 settembre prossimi.