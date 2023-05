The Mother, la regista entusiasta per il personaggio di Jennifer Lopez':Non è una santa'

Jennifer Lopez ha ottenuto un grande successo in streaming con il nuovo film Netflix, The Mother, nel quale la popstar interpreta la protagonista, una madre determinata a proteggere il bambino che ha dato in adozione ad ogni costo. Il controverso personaggio è stato un azzardo per Netflix, secondo la produttrice del film.

Elaine Goldsmith-Thomas ha dichiarato che quando hanno presentato la sceneggiatura alla regista Niki Caro, entrambe convenivano sul fatto che il film avrebbe dovuto reggere il paragone con film simili dominati dai protagonisti maschili come The Bourne Identity e Extraction. Su Everyeye trovate la recensione di The Mother.



Intervistata da The Wrap, Goldsmith-Thomas ha dichiarato:"Questo non è un personaggio di 25 anni. E non è una donna bianca. Ai vecchi tempi sarebbe stato venticinquenne e bianco". Oltretutto il personaggio è una madre:"Se chiudete gli occhi e pensate a dove esistono le madri nei film: esistono in cucina. Esistono in macchina, esistono in negozio, a volte in camera da letto. Probabilmente sono l'appendice di un personaggio" ha aggiunto Caro.



La parte più spinosa di The Mother, secondo Goldsmith-Thomas è la sfera sessuale del personaggio di Lopez, che ha una relazione con due uomini contemporaneamente (interpretati da Gael García Bernal e Joseph Fiennes):"Vogliamo che le nostre madri siano in qualche modo asessuate e sante ma non è proprio così. È stato davvero piacevole fare un film con questo tipo di donna che è proprietaria delle proprie azioni sbagliate. Non è una santa. E non è una nutrice. Ma è una protettrice e sopravvissuta".



Nel frattempo The Mother è il miglior debutto su Netflix del 2023.