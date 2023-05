The Mother, su Netflix l'action con Jennifer Lopez perfetto per la Festa della Mamma

La superstar Jennifer Lopez è la protagonista assoluta del nuovo action thriller The Mother, novità della settimana disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix da oggi 12 maggio, giusto in tempo per le celebrazioni della Festa della Mamma, prevista per il 14 maggio.

Nel film, Jennifer Lopez interpreta una spietata killer rimasta nascosta per anni nella natura selvaggia che torna dall'Alaska per salvare la figlia che non ha mai smesso di amare, anche se da lontano. Il cast include anche Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal, il Licantropus del Marvel Cinematic Universe.

The Mother è diretto da Niki Caro (remake live-action di Mulan, La Ragazza delle Balene) da una sceneggiatura firmata da Misha Green, Andrea Berloff e Peter Craig, a sua volta scaturita da un soggetto originale di Misha Green, acclamata autrice di Lovecraft County. Il film, tutto sommato una gradevole sorpresa anche per i più scettici (come chi scrive) in grado di alzare l'asticella fin dai primi minuti, fa anche parte di una nuova collection di Netflix dedicata alla Festa della Mamma, che racchiude alcuni contenuti da guardare insieme con la propria mamma e che include quattro diverse serie tv: La regina Carlotta: una storia di Bridgerton, The Diplomat, Heartstopper e Ginny&Georgia.

Per prepararvi alla visione, date un'occhiata al trailer ufficiale di The Mother.