The Mother, Joseph Fiennes vorrebbe partecipare ad un cinecomic Marvel o DC

In occasione di un'intervista rilasciata a Comicbook per la promozione del suo ultimo lavoro, The Mother, Joseph Fiennes ha risposto ad una domanda diretta sull'eventualità di partecipare in futuro ad un film del Marvel Cinematic Universe o del DC Universe, soprattutto dopo l'avvento di James Gunn e Peter Safran.

"Oh, mi piacerebbe molto. Ascolta, sono un attore che si nutre soltanto di oggetti di scena e trucco. Me li metti lì e io ci salterò dentro" ha risposto Fiennes.



Fratello di Ralph, celebre per il ruolo di Lord Voldemort nella saga cinematografica di Harry Potter, all'attore è stata posta una domanda che riguarda proprio il maghetto: Joseph Fiennes sarà nel reboot di Harry Potter, a breve in produzione?



"Sai che sto cercando di trovare di nuovo quel pezzo di trucco e quell'occhio, forse ho un'audizione. Non lo so. L'ho sentito soltanto di recente ed è fantastico. Sembra che fosse solo ieri, non so perché dobbiamo reinventare tutto. Ma immagino che sia quello che accadrà" ha dichiarato Fiennes.



Joseph Fiennes è noto principalmente per il ruolo di William Shakespeare in Shakespeare in Love, al fianco di Gwyneth Paltrow che vincerà un Oscar per quella interpretazione.

Recitò anche in Elizabeth di Shekhar Kapur e Io ballo sola di Bernardo Bertolucci, insieme a Liv Tyler.



Di recente ha fatto parte del cast di The Mother, nuovo film action di Netflix con protagonista Jennifer Lopez; non perdetevi il trailer di The Mother, disponibile sul nostro sito.