The Mother, Joseph Fiennes:"Stupito che nessuno parli di una scena ripugnante" - Aggiornata

Joseph Fiennes è una delle star del nuovo film Netflix con protagonista Jennifer Lopez, The Mother. L'attore di The Handmaid's Tale interpreta l'ex capitano della SAS Adrian Lovell, protagonista anche di una scena raccapricciante proprio insieme a J.Lo. Fiennes è stupito che questa sequenza non abbia generato critiche.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Mother.

"Lo so, parlo di comportamenti ripugnanti. Voglio dire, sono stupito che nessuno ne abbia parlato, sono onestamente scioccato che non abbia causato discussioni. Ero nervoso come sarebbe stata accolta" ha dichiarato l'attore.

La scena in questione mostra il suo personaggio accoltellare quello di Lopez, che interpreta una donna incinta.



Fiennes ha dichiarato di averne parlato anche con la regista Niki Caro:"L'ho trovato difficile, mi chiedevo se avremmo dovuto vederlo. Ne abbiamo discusso parecchio. Forse dovrebbe essere implicito?". The Mother è già nella Top 10 Netflix e sta ottenendo grande successo sulla piattaforma streaming.

La star di Shakespeare in Love ha candidamente raccontato che la versione finale di The Mother di Niki Caro non è purtroppo quella che avrebbe voluto realizzare, perché molti aspetti del suo personaggio sono stati tagliati poi in sede di montaggio.



"Tante cose non ci sono. Gran parte del ragionamento dietro al personaggio non c'è. È un espediente che fa credere fermamente al pubblico che questa persona sia malvagia. Non c'è sottigliezza" ha dichiarato, sottolineando la mancanza di tridimensionalità legata al suo ruolo.



