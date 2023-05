The Mother, Joseph Fiennes: 'Io e Ralph? Sarebbe bello rifare qualcosa insieme'

La famiglia Fiennes ha dato decisamente abbastanza al mondo del cinema: tra Ralph e Joseph il talento non manca di certo, e se l'ex-Voldemort di Harry Potter è quello che finora si è preso il grosso delle luci dei riflettori il fratellino non è certo da meno, soprattutto dopo l'uscita per Netflix di questo The Mother.

Il successo personale, però, non ha fatto certo dimenticare a Joseph gli affetti familiari: dopo aver espresso la sua volontà di partecipare a un film Marvel o DC in futuro, l'attore di The Handmaid's Tale ha infatti parlato anche della speranza di tornare a lavorare con suo fratello anni dopo quell'unica, piccola esperienza.

"Lasciai la scuola di recitazione quando avevo 22 o 23 anni, ma in realtà mentre ancora frequentavo la scuola di recitazione riuscii a imbucarmi e feci con lui una piccola cosa in un film per la TV o qualcosa del genere. Quindi l'abbiamo fatto, ci siamo già passati, l'abbiamo già fatto. Ma sarebbe bello rifarlo, magari qualcosa per cui io non debba sgattaiolare dalla scuola di recitazione, qualcosa di cui io possa andare fiero" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere insieme Ralph e Joseph Fiennes all'apice della loro maturazione artistica? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate il trailer ufficiale di The Mother.