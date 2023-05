The Mother, Jennifer Lopez stratosferica su Netflix: superati Glass Onion e Murder Mystery

The Mother con Jennifer Lopez è arrivato su Netflix in occasione della Festa della Mamma, e a sorpresa il nuovo action diretto da Niki Caro ha sbaragliato la concorrenza con un debutto stratosferico.

Secondo i dati sugli spettatori condivisi da Deadline, tra i 3 e 2,8 milioni di account si sono collegate per riprodurre The Mother nei soli USA, coi dati che indicano che il film è stato un grande successo anche per le famiglie non bianche: il 33% delle famiglie che hanno visto il film erano nere e il 25% è arrivato da famiglie ispaniche. Numeri che superano quelli di altri due film che sono stati molto popolari sul servizio, vale a dire i campioni di 'ascolti' Glass Onion: A Knives Out Mystery e Murder Mystery 2.

A questo punto, sarà interessante vedere in che posizione andrà a piazzarsi The Mother in termini di ore di visualizzazione collezionate sulla piattaforma, con la classifica settimanale che come di consueto sarà pubblicata nelle prossime ore. Naturalmente vi terremo aggiornati, quindi rimanete sintonizzati per saperne di più.

The Mother è ora disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix. La storia segue una ex criminale con un passato nell'esercito costretta a separarsi dalla figlia neonata dopo aver tradito due pericolosi gangster a seguito di un accordo con l'FBI: il cast include anche Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal, il Licantropus del Marvel Cinematic Universe.

Per altri contenuti, recuperate il trailer ufficiale di The Mother.