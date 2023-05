The Mother, Jennifer Lopez da record: è il miglior esordio Netflix del 2023

Come promesso, dopo i primi dati di esordio di The Mother sono arrivati online anche i numeri ufficiali fatti registrare dal nuovo action targato Netflix con protagonista la superstar Jennifer Lopez.

Non sorprende scoprire dunque che The Mother ha completamente sbaragliato la sua concorrenza settimanale, diventando la più grande apertura della piattaforma di streaming on demand Netflix per un film del 2023. Il thriller d'azione, diretto da Niki Caro, ha totalizzato ben 83,71 milioni di ore di visualizzazione durante la finestra di disponibilità compresa tra l'8 e il 14 maggio: numeri molto importanti, specialmente considerando che The Mother è uscito su Netflix il 12 maggio, perdendo dunque parecchi giorni di programmazione nella finestra presa in esame.

Il film ha raggiunto la prima posizione nella classifica dei film più visti del giorno in ben 82 paesi, con 43 milioni di abbonati che si sono collegati: vedremo quale livello di tenitura riuscirà a mantenere e con quale tipo di ritmo andrà avanti nelle prossime settimane, per scoprire se The Mother sarà in grado di scalare la classifica all-time della piattaforma di streaming on demand. Al momento, lo ricordiamo, la top 5 dei film Netflix più visti di sempre (che considera il primo mese di 'vita' sulla piattaforma) è la seguente:

Red Notice - 364,020 milioni di ore di visualizzazione Don't Look Up - 359,790 milioni di ore di visualizzazione Bird Box - 282,020 milioni di ore di visualizzazione Glass Onion: A Knives Out Mystery - 279,740 milioni di ore di visualizzazione The Gray Man -253,870 milioni di ore di visualizzazione

Voi avete già visto The Mother? Vi è piaciuto? Ditecelo nella sezione dei commenti disponibile in calce all'articolo.