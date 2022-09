The Mother: Jennifer Lopez è la John Wick di Netflix nel primo teaser ufficiale

Jennifer Lopez è un'assassina alla John Wick nel primo teaser di The Mother, nuovo adrenalinico action prodotto e distribuito in esclusiva da Netflix che la piattaforma di streaming on demand ha svelato in occasione dello showcase TUDUM.

Nel titolo, una micidiale assassina esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi. Il film è diretto da Niki Caro, regista de La signora dello zoo di Varsavia e del remake live-action di Mulan per la Disney, con una sceneggiatura firmata da Misha Green, Andrea Berloff e Peter Craig, nata da un'idea originale della Green, acclamata autrice e showrunner della famosa serie tv horror di HBO Lovecraft County. Nel cast, oltre a Jennifer Lopez, anche Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e la nuova star del Marvel Cinematic Universe Gael Garcia Bernal, che esordirà tra qualche settimana nei panni di Jack Russell nello speciale di Halloween Werewolf by night.

The Mother esordirà su su Netflix a maggio 2023, con una data più precisa che sarà comunicata prossimamente.

Ai fan di Jennifer Lopez, tra l'altro, ricordiamo che la star attualmente può essere vista su Sky con la nuova commedia Marry Me, nel quale divide lo schermo con l'amatissimo Owen Wilson, mentre dal 27 gennaio 2023 sbarcherà in esclusiva sulla piattaforma di streaming Prime Video con la nuova commedia action Shotgun Wedding.

