The Mother, boom per il film con JLo: è già nella top 10 all time di Netflix

Jennifer Lopez segue la scia di Re Mida: tutto ciò che tocca diventa oro. The Mother il nuovo film Netflix con protagonista la popolare cantante è uscito da poco più di un mese ma è già da record entrando nella top 10 all time della famosa piattaforma di streaming.

The Mother si era portato a casa già il titolo di miglior esordio Netflix del 2023, ma con 229,3 milioni di ore totali visualizzate in poco meno di un mese dalla sua uscita il thriller d'azione con JLO scala la classifica e si posiziona all'ottavo posto: nella sua quarta settimana, la pellicola aveva totalizzato 229,30 milioni di ore visualizzate divise per 1,96 ore di autonomia. The Mother mostra una versione action di JLO come scriviamo nella nostra recensione di The Mother, vestendo i panni di un'assassina pronta a tutto per proteggere la figlia che non ha mai incontrato.

Per quanto riguarda i dati degli ultimi prodotti Netflix, FUBAR ha mantenuto il primo posto nella nella top 10 inglese mentre il duo padre-figlia con la licenza di uccidere formato da Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro ha ottenuto 88,03 milioni di ore visualizzate. Anche la seconda parte della quarta stagione di Manifest vola in alto con 39,4 milioni di ore visualizzate, mentre si stabilizzano le serie TV rosa come XO, Kitty e La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton.