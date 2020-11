In the Mood for Love, al Torino Film Festival il film di Wong Kar Wai restaurato in 4k

In questo periodo avaro di soddisfazioni per il mondo del cinema ogni spiraglio di luce diventa una boccata d'aria da inspirare a pieni polmoni, in particolar modo quando riguarda uno dei film più importanti ed influenti degli ultimi vent'anni qual è, senza ombra di dubbio, In the Mood for Love di Wong Kar Wai.

La versione restaurata in 4k del film più amato e famoso del regista cinese è infatti pronta per essere presentata al grande pubblico durante l'imminente Torino Film Festival, dopo un'operazione di restauro portata avanti da Criterion e dal laboratorio L'Immagine Ritrovata di Bologna in collaborazione con lo stesso Wong Kar Wai e la colorist Calmen Lui (che già nel 2000 si occupò della posa del negativo del film).

"Siamo molto orgogliosi di proporre il restauro digitale di un film realizzato pellicola, perché significa consegnare alla storia la visione del film aggiornata direttamente dal regista. In the mood for love è un film di silenzi e atmosfere raffinatissime che ha colpito il pubblico di tutto il mondo, un grande melodramma dalla narrazione frammentata che insieme alla regia delicatissima riesce a rendere l'ansia, la trepidazione e il turbamento che il sentimento amoroso provoca in tutti noi. Ringrazio chi ha reso possibile tutto ciò: la Tucker Film, Criterion e soprattutto la squadra del laboratorio L'Immagine Ritrovata di Bologna, per me una guida fondamentale in questi anni per comprendere il valore e la complessità dei progetti di restauro cinematografico" sono state le parole di Stefano Francia di Celle, direttore del Torino Film Festival.

L'evento avrà luogo il prossimo 26 novembre alle ore 20:00 e sarà riservato a 500 spettatori virtuali che assisteranno alla proiezione tramite la piattaforma MyMovies. Qui, intanto, trovate il trailer della versione restaurata di In the Mood for Love.