In the mood for love e Mank vanno al cinema: le sale ripartono da Tucker Film e Lucky Red

In vista della riapertura delle sale cinematografiche possiamo comunicarvi due importanti iniziative per la distribuzione italiana: In the mood for love e Mank infatti inaugureranno la nuova stagione dei cinema grazie a Tucker Film e Lucky Red.

L'acclamato nuovo film di David Fincher, in corsa agli Oscar 2021 ai quali arriva col più alto numero di candidature della serata (10), dopo l'esordio sulla piattaforma di streaming on demand Netflix arriverà nei cinema italiani a partire dal 26 aprile prossimo distribuito da Lucky Red.

Due giorni dopo sarà invece la volta del capolavoro di Wong Kar-wai, In the mood for love, che tornerà nelle sale cinematografiche italiane a venti anni dalla distribuzione originale con una nuova versione rimasterizzata in 4K grazie al lavoro della Cineteca di Bologna e la Criterion di New York e supervisionata dallo stesso Wong Kar-wai.

La data di uscita fissata da Tucker Film è quella del 28 aprile, ma le sorprese non finiscono qui: In the mood for love infatti inaugurerà un vero e proprio percorso monografico sull'autore cinese voluto fortemente da Tucker Film, che con l'iniziativa 'Una questione di stile' porterà in sala anche i primi due film del regista orientale, As Tears Go By e Days of Being Wild, nonché le nuove versioni 4K di Angeli perduti, Hong Kong Express e Happy Together.

La nuova versione 4K di In the mood for love ha esordito in Italia l'anno scorso durante il Torino Film Festival per festeggiare i 20 anni dal debutto al Festival di Cannes del 2000.