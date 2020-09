In the Mood For Love compie 20 anni: il trailer del film restaurato in 4K di Wong Kar-wai

Sarebbe dovuto già uscire nelle sale nei mesi scorsi, ma dopo un lungo ritardo dovuto alla Pandemia da Coronavirus finalmente possiamo mostrarvi il trailer ufficiale della versione restaurata in 4K di In the Mood for Love, capolavoro diretto da Wong Kar-wai spesso citato come uno dei film più importanti e imprescindibili degli ultimi 20 anni.

Janus Film ha infatti annunciato che la retrospettiva itinerante per gli Stati Uniti d'America di 7 film del regista cinese inizierà in via ufficiale il prossimo 4 dicembre, partendo dal Film at Lincoln Center di New York prima di un giro nazionale in diverse località del paese.



Nella scaletta del programma annunciato da Janus Film troviamo anche la prima americana di Chungking Express e la prima mondiale dei film recentemente restauranti As Tears Go By, Days of Being Wild, Fallen Angels, Happy Together e una versione director's cut di The Hand. In the Mood for Love è un evento speciale e introduttivo di cui l'americana Block 2 Disatribution ha diffuso adesso il trailer ufficiale.



Vi ricordiamo che In the Mood for Love è un dramma sentimentale ambientato negli anni '60 a Hong Kong e segue la storia dell'innamoramento di Chow e Su, rispettivamente caporedattore di un giornale e segretaria.