The Monkey, il racconto di Stephen King sarà adattato in un film con Theo James

Il racconto The Monkey di Stephen King - entrato nella cultura pop con l'iconica immagine della scimmia mentre sbatte i piatti - sarà adattato in un film che vedrà la partecipazione dell'attore Theo James, ricordato per Divergent, Downton Abbey e la recente seconda stagione di The White Lotus.

Nel vasto team produttivo figura anche James Wan (The Conjuring), mentre il responsabile dell'adattamento sarà Osgood Perkins (Longlegs). "Stephen King è il padre del genere horror" ha dichiarato Wan. "Ha avuto un'influenza enorme su di me quand'ero bambino e per tutta la durata della mia carriera, perciò è un vero sogno contribuire a creare una delle sue storie. The Monkey, tra l'altro, rientra tra le mie opere preferite, soprattutto considerando la semplicità, il ruolo iconico nella cultura pop e l'appeal estremamente commerciale. Non riesco davvero a immaginare nessuno migliore di un fan del genere visionario come Osgood per dar vita al progetto". A proposito, sapevi che è stato possibile farsi pagare 1300 dollari per guardare 13 film tratti dai libri di Stephen King? Il sogno per ogni fan dell'horror!

Il racconto, pubblicato originariamente sulla rivista Gallery nel novembre 1980, fu scritto da King in una stanza d'albergo a New York, per poi approdare nella raccolta Scheletri del 1985 (terza antologia dello scrittore). La storia parla di una scimmia giocattolo dai poteri sovrannaturali, e di un ragazzo che, nell'azionarne il meccanismo, provoca ogni volta la morte di una persona a lui cara... Riuscirà a liberarsi di quell'aggeggio infernale?

Il 2023 sembra essere un anno molto propizio per il Re: J.J. Abrams e Leonardo DiCaprio adatteranno Billy Summers di Stephen King.