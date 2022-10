The Ministry Of Ungentlemanly Warfare: il nuovo spy action di Guy Ritchie con Henry Cavill

Quest'anno la fortuna non è stata molto dalla parte del regista Guy Ritchie: il suo pub a Londra è andato a fuoco per ben due volte in poco tempo, fortunatamente senza vittime. Il cinema continua però ad essere il suo porto sicuro e, dopo il successo del suo Alladin, è pronto per una nuova avventura!

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, titolo del suo prossimo lavoro d'azione e spionaggio sulla Seconda Guerra Mondiale, avrà come protagonisti due pezzi da novanta: Henry Cavill (che rintonerà nei panni di Superman dopo molti anni) e Eiza González, star di Baby Driver.

In collaborazione con il produttore del fortunatissimo Top Gun: Maverick, Ritchie curerà la realizzazione del progetto basato su fatti realmente accaduti. Il film racconterà dell'organizzazione segreta della seconda guerra mondiale del premier britannico Winston Churchill e dello sceneggiatore di James Bond Ian Fleming. Le tecniche di combattimento non convenzionali e del tutto "non gentili" della squadra clandestina contro i nazisti hanno contribuito a cambiare il corso della guerra e in parte hanno dato vita alla moderna unità Black Ops. La sceneggiatura, firmata da Ritchie e Arash Amel, si basa sull'omonimo libro del corrispondente di guerra e storico militare Damien Lewis.

In precedenza la pellicola era in fase di sviluppo presso la Paramount che, a quanto pare, non curerà più la distribuzione futura del film. Al suo posto sono subentrare la Bruckheimer Films e la AFM, che si troverà per la prima volta a gestire il progetto più costoso mai avuto!