The Ministry of Ungentlemanly Warfare: nuova foto dal set con Henry Cavill

Henry Cavill e Guy Ritchie avevano già lavorato insieme in passato durante le riprese di Operazione UNCLE, dello stesso regista, ora i due sembra stiano nuovamente collaborando per portare in scena un nuovo film tratto dal romanzo di Damien Lewis, dal titolo The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

A due mesi di distanza dall'inizio delle riprese, l'ex interprete di Superman, in quanto Cavill è stato licenziato da James Gunn, ha condiviso sul suo instagram una nuova foto dal set di The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Lo scatto in questione vede Henry Cavill seduto accanto al regista di Operazione UNCLE a bordo di una nave, già vista in qualche post precedente dell'attore. La didascalia indica come l'attore interpreterà un personaggio di nome Gus, mentre il suo etichettare Guy Ritchie come "governatore" potrebbe avere un doppio significato: il regista potrebbe avere un ruolo attivo nel film, o semplicemente un nomignolo scherzoso che gli è stato affibbiato durante le riprese.

The Mistery of Ungentlemanly Warfare si dice sia basato su una storia vera di un'organizzazione top-secret fondata a Londra da Winston Churchill. Il gruppo era composto da sei figure, tra cui un ingegnere che ha sviluppato una bomba in grado di uccidere il vice ufficiale delle SS Reinhard Heydrich, ed un elegante scozzese. Per il film Guy Ritchie ha riunito alcuni vecchi collaboratori, tra cui lo stesso Cavill, Henry Golding di The Gentleman ed altri.

L'uscita della pellicola è fissata per il 2024, il pubblico quindi dovrà armarsi di pazienza prima di riuscire a vedere il film. Nel frattempo vi ricordiamo che Henry Cavill sarà protagonista della serie Warhammer, in uscita su Prime Video.

