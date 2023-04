The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Guy Ritchie annuncia la fine delle riprese!

Si sono concluse ufficialmente le riprese di The Ministry of Ungentlemanly Warfare, prossimo lavoro cinematografico di Guy Ritchie. A comunicare la chiusura del set è stato lo stesso regista attraverso una foto del cast pubblica sul proprio profilo Instagram condividendola con i propri fan.

La pellicola, adattamento di un romanzo di spionaggio di Damien Lewis, racconta la storia di come l'esercito inglese si sia ritrovato a reclutare un piccolo gruppo di soldati altamente addestrati durante la seconda guerra mondiale con il compito di creare una squadra fantasma. Il loro compito era quello distruggere la minaccia nazista e agire tra le linee per fare in modo che i tedeschi non riuscissero a raggiungere punti o zone sensibili. Insomma, una storia di spionaggio vecchio stile.

Guy Ritchie non è assolutamente nuovo allo spionaggio. Già nel 2015 il regista aveva lavorato ad Operazione U.N.C.L.E, pellicola con protagonisti Henry Cavill, Armie Hammer ed Alicia Vikander che raccontava di una spia sovietica ed una americana costrette a collaborare per un obiettivo più alto e la sopravvivenza comune. Per quanto riguarda The Ministry of Ungentlemanly Warefare è già stata mostrata una foto sul set con Henry Cavill che, negli ultimi anni, si sta dimostrando tra gli attori preferiti di Guy Ritchie.

Nel frattempo, però, è arrivato su Sky l'ultima fatica cinematografica del regista inglese. Per scoprire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione di Operation Fortune. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!