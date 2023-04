The Millionaire, perché Danny Boyle non voleva girare il film?

Non tutti riusciamo immediatamente a riconoscere un'occasione quando ci viene posta davanti: anche un regista esperto come Danny Boyle, dunque, può di tanto in tanto commettere qualche errore di valutazione. Quando al nostro fu proposto The Millionaire, ad esempio, la sua prima reazione fu quella di tirarsi indietro.

Il film che nel 2009 avrebbe sbancato al Dolby Theatre portando a casa ben 9 Oscar (tra cui quello al Miglior film e alla Miglior regia) sembrava proprio non convincere il regista di Trainspotting, che palesò ben poco entusiasmo all'idea di girare un film basato su Chi Vuol Essere Milionario?... Almeno finché non si trovò a leggere il nome dello sceneggiatore.

Già, perché a far cambiare idea al nostro Danny fu il coinvolgimento del progetto di Simon Beaufoy, che qualche anno prima aveva letteralmente incantato Boyle con il lavoro svolto sulla sceneggiature di Full Monty, divenuto in breve tempo uno dei film britannici preferiti del regista. A quel punto Boyle decise di dare una nuova occhiata allo script del film, dicendosi poi particolarmente colpito dalla perfetta gestione delle numerose storyline da parte del già citato Beaufoy. Cosa ne dite? Sarà stato un bene? A voi l'ardua sentenza! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di The Millionaire.