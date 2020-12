The Midnight Sky, durante le riprese George Clooney è finito in ospedale: ecco perché

Arriverà il prossimo 23 dicembre in streaming su Netflix The Midnight Sky, il nuovo film prodotto, diretto e interpretato da George Clooney. Il celebre attore ha recentemente raccontato al Mirror una sua disavventura avvenuta durante le riprese, quando fu ricoverato d'urgenza in ospedale a causa di una pancreatite.

"Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente, e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso" ha rivelato George Clooney. Per interpretare il suo personaggio in The Midnight Sky, infatti, la star è dimagrita di 14 chili in poco tempo, e la cosa ha comportato una serie di problemi.

Nei primi giorni di riprese, continua il racconto di Clooney, sono iniziati dei forti dolori allo stomaco, che hanno reso poi necessario il ricovero d'urgenza. "Ci sono volute diverse settimane per migliorare e non è stato facile, perché ci vuole energia per fare il regista. Eravamo su questo ghiacciaio in Finlandia, cosa che ha reso il lavoro ancora più difficile. Ma sicuramente mi ha aiutato con il personaggio."

In The Midnight Sky George Clooney interpreta lo scienziato Augustine Lofthouse, e per le scene con il suo personaggio da giovane ha scelto lui stesso l'attore.

Parlando di argomenti più frivoli, nei giorni scorsi George Clooney ha raccontato un divertente aneddoto legato ai suoi figli che parlano in italiano, la loro "lingua segreta" per non farsi capire dai genitori.