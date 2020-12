The Midnight Sky, George Clooney e l'apocalisse nel trailer finale del blockbuster Netflix

Il servizio di streaming on demand Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di The Midnight Sky, il nuovo film prodotto, diretto e interpretato da George Clooney.

Il film, descritto come un fantascientifico post-apocalittico, racconta la storia di Augustine, uno scienziato ricercatore che vive nell'Artico: da qui dovrà impedire all'astronauta Sully e ai suoi compagni, in orbita intorno alla Terra, di tornare sul pianeta, che dopo la loro partenza è stato devastato da una misteriosa catastrofe globale.

Nel cast, oltre a George Clooney, anche Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo e Demián Bichir. The Midnight Sky arriverà sul servizio di streaming on demand Netflix a partire dal 23 dicembre prossimo, quando sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma on demand. In alcuni cinema statunitensi e britannici, per lo meno dove sarà possibile, sarà proiettato anche sul grande schermo.

Si tratta dell'esordio assoluto nel campo della fantascienza per il George Clooney regista, che nella sua carriera si era già misurato con diversi generi cinematografici: tra i suoi film precedenti ricordiamo Confessioni di una mente pericolosa (2002), Good Night, and Good Luck (2005), In amore niente regole (2007), Le idi di marzo (2011), Monuments Men (2014) e Suburbicon (2017).

Quali sono le vostre aspettative? Cosa ne pensate del George Clooney regista? Ditecelo nei commenti.

Per altre letture: