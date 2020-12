The Midnight Sky, il film di George Clooney è disponibile su Netflix

È da oggi disponibile per la visione su Netflix l'atteso e anticipato The midnight Sky, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Lily Brooks-Dalton prodotto, diretto e interpretato da George Clooney, di ritorno dietro la macchina da presa dopo la miniserie Sky Originale Catch-22 e il lungometraggio Suburbicon.

Essendo originale Netflix, il film resterà per sempre nel catalogo ufficiale della piattaforma streaming.



ll romanzo originale da cui è tratto il film è stato eletto uno dei migliori romanzi fantascientifici del 2017 dal Chicago Review of Books: la storia racconta l'avventura di Augustine, uno scienziato di stanza in Antartide, e di Sully, un'astronauta a bordo dell'astronave Eether con la quale Augustine tenta di mettersi in contatto. Chandler interpreterà un astronauta americano di nome Mitchell nel film, un membro dell'equipaggio della Eether. Nel cast anche Felicity Jones, che presumibilmente interpreterà Sully.



Si tratta dell'esordio assoluto nel campo della fantascienza per il George Clooney regista, che nella sua carriera si era già misurato con diversi generi cinematografici: tra i suoi film precedenti ricordiamo Confessioni di una mente pericolosa (2002), Good Night, and Good Luck (2005), In amore niente regole (2007), Le idi di marzo (2011), Monuments Men (2014) e Suburbicon (2017).



Lo avete già visto? Piaciuto o no? Fateci come sempre sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.



Vi lasciamo alla nostra recensione di The Midnight Sky.