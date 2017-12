The Midnight Man: sono usciti il terrificante trailer in italiano e il poster dell'horror!

L'Adler Entertainment ha diffuso il promo per The Midnight Man - L'uomo di Mezzanotte: sei pronto a giocare? Ecco l'inquietante trailer e il poster ufficiale del

Ecco come l'Adler Entertainment ci presenta ufficialmente questa nuova pellicola dai toni incredibilmente sanguinosi e agghiaccianti, The Midnight Man, in italiano L'Uomo di Mezzanotte:

"Credete sia solo un gioco? All'uomo di mezzanotte non piace perdere. Guardate ora il trailer ufficiale di #TheMidnightMan, dall'11 gennaio al cinema."

The Midnight Man prende spunto dalle paure ataviche di ognuno di noi, quelle che ci portiamo dentro fin da bambini; ed è proprio con dei bambini che inizia questa terrificante storia di orrore e sangue:

"Rovistando nella soffitta della nonna, Alex trova le istruzioni per un misterioso gioco che, se eseguito correttamente, risveglierà “l’uomo di mezzanotte”: un essere malvagio che trasforma i peggiori incubi in realtà. Alex e i suoi amici inizieranno a giocare."



Il poster ci insegna le REGOLE del gioco:



1 Il gioco deve iniziare a Mezzanotte

2 Spegni tutte le luci e accendi una candela

3 Se la candela si spegne riaccendila in 10 secondi

4 Non addormentarti mai

The Midnight Man è il nuovo terrificante film diretto da Travis Zariwny con Robert Englund, lo storico volto di Nightmare! Nel cast, oltre a Robert Englund ci sono Lin Shaye e Summer H. Howell.

The Midnight Man esce nelle sale cinematografiche italiane l'11 gennaio 2018.