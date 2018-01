The Midnight Man: il nuovo horror si mostra in una clip esclusiva per Everyeye

Non importa che età abbiate, se siate cresciuti negli anni '80 o nei 2000: il nomevi farà comunque paura, ora e sempre. Ma chi si celava nei panni dello spietato assassino notturno?, che sta per tornare in The Midnight Man.

L'attore tornerà sul grande schermo a partire dal prossimo 11 gennaio, con lui anche Lin Shaye e Summer H. Howell. Rovistando nella soffitta della nonna, il protagonista Alex trova le istruzioni per un misterioso gioco che, se eseguito correttamente, è in grado di risvegliare “l’uomo di mezzanotte”, un essere malvagio che trasforma i peggiori incubi in realtà. Alex e i suoi amici inizieranno a giocare, con conseguenze facili da intuire.

Si inizia a giocare proprio allo scoccare della mezzanotte, è necessario accendere una candela e spegnere tutte le luci; quando la candela si spegne, bisogna riaccenderla entro 10 secondi, poi bisogna a tutti i costi evitare di dormire. Un'opera che sembra un omaggio contemporaneo alla saga di Nightmare, che vedeva protagonista proprio il terribile Freddy Krueger. Aspettando l'uscita ufficiale del film, Everyeye.it vi propone in anteprima una clip esclusiva chiamata "Il cerchio". Pronti a rimanere svegli?