The Midnight Gospel: da oggi su Netflix la nuova serie del creatore di Adventure Time

Come anticipato da Netflix, l'attesissima e affascinante serie animata The Midnight Gospel è finalmente disponibile da oggi, 20 aprile, sulla piattaforma streaming, permettendo così ai fan sfegatati del creatore di Adventure Time, Pendleton Ward, di godere della sua nuova e conturbante follia.

La serie è composta da 8 episodio ed è co-creata anche dall'attore e comico Duncan Trussell. A differenza di Adventure Time, comunque, The Midnight Gospel non è assolutamente adatta ai bambini ed è uno show pensato direttamente per gli adulti, a giudicare dello stile psichedelico e pieno di riferimenti sessuali e violenza esplicita, anche se ha delle fantastiche ambientazioni post-apocalittiche e un'animazione da capogiro che rievoca proprio la prima creatura di Ward mista a un pizzico d'anarchia alla Rick and Morty.



The Midnight Gospel segue Clancy, un incantatore dello spazio un po' fannullone che vive in una dimensione parallela chiamata The Chromatic Ribbon. Si tratta di un luogo dove dei coltivatori di simulazioni utilizzano potenti biocomputer per dare vita a universi simulati dove sviluppare le loro tecnologie. Clancy però non si prende molta cura del suo simulatore e tutti i pianeti creati al suo interno stanno sostanzialmente attraversando ognuno la propria apocalisse e proprio i personaggi che li abitano sono ospiti dello space-cast di Clancy chiamato appunto The Midnight Gospel. E un episodio alla volta, questi podcast spaziali iniziano a risvegliare la coscienza di Clancy sull'impatto che sta avendo sul mondo simulato e non.



Tutti e gli otto episodio della serie saranno disponibili su Netflix il prossimo 20 aprile 2020.