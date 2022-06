The Menu: ecco il trailer del nuovo film con Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes!

Il film Netflix The Menu è stato annunciato nel 2019, e finalmente arriva il primo trailer. Il produttore Adam McKay e il regista Mark Mylod ci mettono di fronte alla ricchezza generazionale in questa pellicola, che vede nel suo cast attori di grande rilievo come Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Emma Stone e Ralph Fiennes.

La scelta di Mark Mylod per dirigere un film del genere non è casuale: si tratta infatti del regista di Succession, di cui il film avrà decisamente non pochi elementi, come svelato da McKay. "La chiave di tutto è superare la disuguaglianza. Se potessimo davvero risolvere quella cosa, risolveremmo anche i nostri problemi politici e la crisi climatica. Questa è la mia idea."

Nel trailer il personaggio di Fiennes, chef che organizza un'esclusiva cena in una remota isola, introduce il menù ai suoi ospiti, raccontando che nel corso della serata avranno modo di gustare "grassi, sali, proteine e in alcuni casi interi ecosistemi". I ricchi seduti al tavolo mangiano tutti, e Tyler (Nicholas Hoult) che è lì in compagnia della compagna Margot (Anya Taylor-Joy), ingerisce tutto con grande gioia ed è commosso da quelle delizie. Margot, invece, è scettica di fronte alla serata e a ciò che ha davanti, e si sente fuori luogo nel momento in cui gli chef iniziano a macellare i propri ospiti.

Sicuramente si tratterà di una satira interessante, come solo McKay sa portare sui nostri schermi. Bisognerà però ancora attendere per l'uscita del film, che arriverà sui nostri schermi a partire dal 18 Novembre.