The Menu: il regista sottolinea le similitudini con Game of Thrones e Succession

Dopo aver piacevolmente sorpreso gli spettatori nelle sale, pochi giorni fa The Menu è sbarcato su Disney Plus, con la casa di produzione Searchlight che per l'occasione ha scelto di stringere una collaborazione con lo storico stand Irv's Burgers di West Hollywood per promuovere il thriller diretto da Mark Mylod.

E proprio il regista, che nel corso della sua carriera ha lavorato ad importanti serie televisive come Game of Thrones e Succession, ha paragonato la sua ultima pellicola ai due show targati HBO, sottolineando come alcune tematiche, in particolare famiglia e ricchezza, siano ben presenti in tutti e tre i prodotti.

"Se c'è una linea che collega i miei lavori quella è la famiglia. Ho capito che il potere e la famiglia sono simbiotici, soprattutto negli anni della formazione. Mi affascinano davvero. Sei intrappolato nello spazio in cui dimori e non puoi scappare, davvero, finché non puoi uscire di casa. E questo offre un potenziale infinito per un conflitto drammatico. In The Menu ero attratto dall'idea di mettere tutti i personaggi in questa scatola con questa simil-famiglia, di intrappolarli in questo spazio, che offre un potenziale infinito per confronti drammatici e conflitti drammatici. E da questo, ottieni quell'adorabile relazione tra tensione e commedia, da cui gli sceneggiatori traggono così tanto vantaggio".

Nella sua intervista con Polygon, il regista ha continuato: "Bong [Joon-ho] in Parasite non ha mai voluto che i poveri fossero i buoni e i ricchi i cattivi. È banale e mina l'autenticità della storia emotiva che cerchi di raccontare. Ci siamo trovati nella stessa posizione: volevamo avere una connessione emotiva con questi personaggi. Possiamo vederli fare cose stupide, ma di certo non volevo che fossero solo ritagli di cartone, stereotipi bidimensionali. Volevamo che avessero una vita emotiva e volevamo che il pubblico sentisse il loro pericolo."

