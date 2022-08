The Menu, Nicholas Hoult e Anya Taylor-Joy a un inquietante banchetto nel trailer del film

Nicholas Hoult e Anya Taylor-Joy sono pronti a farsi servire la cena da Ralph Fiennes... Ma ne usciranno vivi? Diamo un'occhiata a The Menu in questo nuovo trailer del film prodotto da Searchlight Pictures.

Lo scorso giugno era stato condiviso un primo teaser trailer di The Menu, ma quest'oggi ci addentriamo nelle inquietanti atmosfere del nuovo film di Mark Mylod con Nicholas Hoult, Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes.

Come si legge infatti nella sinossi fornita da Searchlight Pictures "Una coppia (Anya Taylor-Joy and Nicholas Hoult) viaggia verso un'isola sulla costa per poter mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef (Ralph Fiennes) ha preparato un sontuoso menù con alcune scioccanti sorprese".

E dal trailer che trovate in testa alla notizia potete vedere come gli invitati al banchetto siano tutt'altro che entusiasti dei piatti serviti... O meglio, di come vengono serviti.

Riusciranno ad arrivare tutti a fine pasto?

The Menu, scritto da Seth Reiss (The Onion) e Will Tracy (Succession) è diretto dal regista di Shameless, Succession e Game of Thrones Mark Mylod, ed è prodotto da Adam McKay e Betsy Koch. Nel cast, oltre ai già interpreti di Mad Max: Fury Road e Furiosa e alla star di Harry Potter e The King's Man troviamo anche Judith Light, Hong Chau, John Leguizamo, Aimee Carrero e Janet McTeer, .