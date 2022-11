The Menu, John Leguizamo rivela: ''Steven Seagal persona orribile e fallita''

Da pochi giorni The Menu è finalmente arrivato nelle sale italiane per provare a spiegarci il perché amiamo così tanto veder morire i ricchi. Nella pellicola diretta da Mark Mylod John Leguizamo interpreta la star del cinema d'azione Georgie Diaz, liberamente ispirato all'attore Steven Seagal.

Per entrare meglio nei panni e nella mentalità del suo Diaz, Leguizamo ha raccolto a piene mani materiale interessante dalla sua vita personale. Per portare sul grande schermo un attore oramai fallito, che ha voltato le spalle a fama e successo il doppiatore di Encanto ha ricercato in Steven Seagal un punto di riferimento.

Detta così parrebbe una dimostrazione di affetto e stima verso il collega, ma la realtà è ben diversa. Leguizamo ha infatti speso per Seagal parole tutt'altro che lusinghiere, definendolo: "Un uomo orribile". A Entertainment Weekly ha infatti confessato: "Ho incontrato molte star di questo tipo, anche prima che diventassero dei falliti. Io mi sono basato su Steven Seagal. Ho avuto un pessimo incontro con lui. Abbiamo fatto un film insieme, si trattava di Executive Decision del 1996 e posso dire che è una brutta persona".

Fortunatamente per un incontro da dimenticare ce n'è uno da benedire. Lavorare con il regista Mark Mylod è stato per Leguizamo una fortuna: "Ti fornisce queste piccole osservazioni che mettono a punto la tua performance, che rendono l'esperienza sul set perfetta".

Se ancora non siete andati al cinema a vedere il film, qui un'inquietante anteprima nel trailer di The Menu!