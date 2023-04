The Menu, John Leguizamo ha basato il suo personaggio su Steven Seagal: 'Perché lo odio'

Non tutti sanno che il personaggio di Liebrandt in The Menu era inizialmente destinato a Daniel Radcliffe, il quale avrebbe interpretato una "caricatura esagerata" di se stesso. Sappiamo bene come il ruolo sia infine andato a John Leguizamo; quest'ultimo, però, dichiara di essersi allontanato molto dalla sua personalità.

"No, non mi sarei mai basato su me stesso" ha dichiarato in un'intervista a ComicBook. "Cos'è, falsifico me stesso neanche fossi un attore fallito? No, certo che no. Non l'avrei mai fatto. Al contrario, mi sono basato su Steven Seagal, perché lo odio". Si riferisce all'attore, artista marziale e produttore cinematografico di Killing Salazar e Attrition, anche conosciuto col soprannome di La Tortuga. "Una volta mi ha picchiato durante le prove" ha continuato Leguizamo, "è un vero bullo. Quindi, quando ho capito che avrei interpretato una star d'azione in rovina, ho subito pensato che lui fosse perfetto".

Classe '60, John Alberto Leguizamo Peláez è conosciuto non soltanto per il film in questione, ma anche, tra i numerosi progetti cinematografici, per Die Hard 2 - 58 minuti per morire, L'amore ai tempi del colera e la saga di John Wick. Ha inoltre doppiato Sidney "Sid" in tutti i film de L'era glaciale. A proposito, sapevi che John Leguizamo ha criticato la scelta del casting in Super Mario Bros. - Il film?

Diretto da Mark Mylod, The Menu ha ricevuto ottime recensioni da parte della critica, a cui si aggiungono le due candidature al Gloden Globe come miglior attore e attrice in un film commedia o musicale (Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy). Se non l'hai ancora letta, ecco la recensione di The Menu.